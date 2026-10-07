Kunno y Pimpi SE ENFRENTAN ahora que compartirán la suite de La Granja VIP: “Tu corazón también está podrido”

Kunno y Pimpinela Escarlata tendrán que compartir la suite de La Granja VIP durante la semana, luego de que el público eligiera a Pimpi como acompañante de El Capataz. Sin embargo, ambos protagonizaron un cara a cara durante la dinámica de las manzanas, en la que los participantes debían señalar a un compañero que, según su consideración, estuviera contaminando la convivencia y explicar sus motivos.

Cuando llegó su turno, el creador de contenido aclaró que su participación no estaría relacionada con el cargo que ocupa actualmente. “No tengo el chaleco de Capataz, entonces esto lo haré como Kunno”, explicó antes de revelar al destinatario de su elección: “Esta manzana podrida se la voy a dar a Pimpi”.

El influencer incluso hizo referencia al beneficio que próximamente disfrutarán juntos. “Por cierto, compañero de suite, bienvenido a la habitación de Capataz”, comentó antes de comenzar a enumerar las razones de su decisión.

¿Por qué Kunno le dio la manzana podrida a Pimpi en La Granja VIP?

Kunno aseguró que Pimpinela todavía no había “podrido” la convivencia, aunque consideró que durante la semana anterior ya había mostrado algunas facetas que quería cuestionar.

Entre sus argumentos recordó el periodo en el que permanecieron amarrados. De acuerdo con su relato, Pimpi le había expresado entonces que se estaba divirtiendo, que ambos estaban bien y que aprendía durante el trabajo que realizaban juntos. El influencer sostuvo que posteriormente recibió comentarios diferentes de su compañero.

“Qué triste que el corazón te haya nacido ser una persona hipócrita”, expresó. Después lo calificó como “una persona doble cara” y recordó el juego de “madre e hija” que habían mantenido, antes de asegurar que posteriormente se sintió “apuñalado por la espalda” y señalado como alguien que solamente buscaba “el foco en las cámaras”.

A su vez, Kunno sumó un tercer cuestionamiento relacionado con la posibilidad de protegerse o cuidarse mutuamente por formar parte de un mismo colectivo.

Fue entonces cuando unió todos esos reclamos para explicar el significado de su elección y entregarle la manzana: “Aquí está tu manzana podrida porque si eso lo hiciste de corazón, no solamente eres una manzana podrida, sino tu corazón también está podrido”.

Pimpi responde a Kunno y habla de su próxima convivencia

Pimpinela tuvo oportunidad de contestar los señalamientos y comenzó por reconocer que no intentaría imponerse en el intercambio verbal. “A tu boquita nunca le voy a ganar, solamente la gente sabe el corazón que yo tengo. Aquí estamos en un juego”, respondió.

El artista también cuestionó la manera en que Kunno aborda algunas situaciones: “Te pasas en veces, exageras”.

Luego puso sobre la mesa la elección realizada por el público. “Ni modo, vamos a convivir en el cuarto y las cosas se van dando poco a poco y aquí cada quien se va a desenmascarar”, manifestó Pimpi.