Mono usa el PODER de la Herradura Roja en La Granja VIP: ¿A quién le dio los cuatro puntos?

Mario el "Mono" Osuna utilizó el poder de la Herradura Roja durante La Asamblea de La Granja VIP y terminó entregándole cuatro puntos a Julio Camejo. Sin embargo, el actor cubano no había sido su primera opción. El participante inicialmente quiso votar por Mónica Escobedo, pero una aclaración sobre las reglas de este beneficio lo llevó a cambiar de elección.

¿Por qué Mono le dio los cuatro puntos a Julio Camejo en La Granja VIP?

Al llegar su turno, el portador de la Herradura Roja recibió la indicación de que su voto valía el doble. Antes de tomar una decisión, preguntó si podía repartir los puntos entre dos compañeros y, tras recibir una respuesta afirmativa, mencionó a la comediante como su primera candidata.

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“La primera es Mónica. Perdóname, perdóname”, expresó. No obstante, enseguida se corrigió la explicación: a diferencia del beneficio que había tenido Escobedo, la Herradura Roja no permitía dividir el voto.

Con esta aclaración, el participante decidió cambiar de destinatario. “Bueno, Mónica le iba a dar la estocada final, pero pues ya estás. Entonces, Julito”, manifestó antes de llamar al actor al frente.

Una vez cara a cara, el granjero explicó que, aunque reconoce las cualidades de su compañero, hay aspectos de su comportamiento que le resultan agotadores. Entre ellos mencionó su manera de hablar, los gritos y la energía que mantiene durante las actividades.

“Tienes una energía muy, muy grande, hermano. Y para mí a veces eso puede ser agotador. Eres muy político, hablas mucho, a veces gritas”, señaló.

También recordó los desacuerdos que el cubano había tenido con Rafael Mercadante, Ivonne Montero y Azalia Ojeda “La Negra”. A su juicio, el intérprete prolongaba esas diferencias durante demasiado tiempo.

“Eso me hace pensar que eres una persona rencorosa”, sostuvo. Además, cuestionó que en ocasiones realizara labores adicionales a las asignadas, pues consideró que cada integrante debía cumplir con sus propias responsabilidades. Antes de terminar, reconoció que su elección también formaba parte de una estrategia.

¿Qué respondió Julio Camejo después de recibir los puntos de Mono?

Durante su derecho de réplica, Camejo recordó las conversaciones personales que había compartido con su compañero y explicó que, desde la segunda semana, procuraba no asumir las tareas de los demás.

Sin embargo, reconoció que cuando encuentra pendientes, como la vajilla sin lavar, prefiere resolverlos sin reclamar. También mencionó que suele ofrecerse para preparar alimentos porque disfruta hacerlo.

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Sobre los comentarios relacionados con su personalidad, el intérprete defendió su manera de participar en el reality: “Mi energía es así porque yo me debo al público, tengo que entretenerlo en todo momento”.

Pese a las observaciones que recibió, terminó destacando las historias que ambos habían compartido y las actividades que realizaban juntos.

Al concluir las votaciones, Mónica Escobedo y Julio Camejo quedaron nominados. Posteriormente, Manelyk González utilizó el poder de su herradura para incorporar a Natalia Alcocer “La Vikinga” a la tabla de nominados.