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Natalia Alcocer ya reveló qué haría con el premio si gana La Granja VIP Segunda Temporada y sorprendió a todos

Natalia Alcocer es nuestra treceava revelada de La Granja VIP y está dispuesta a darlo todo para entretener al público.

Natalia Alcocer habla sobre el jugador más importante y para ella es el público, pues finalmente son quien toman la decisión final de quién se queda o se va, además asegura que en La Granja VIP Segunda Temporada podrán conocer realmente su personalidad, pues muchos creen que es una auténtica villana de realities.

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