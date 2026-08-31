Natalia Alcocer ya reveló qué haría con el premio si gana La Granja VIP Segunda Temporada y sorprendió a todos
Natalia Alcocer es nuestra treceava revelada de La Granja VIP y está dispuesta a darlo todo para entretener al público.
Natalia Alcocer habla sobre el jugador más importante y para ella es el público, pues finalmente son quien toman la decisión final de quién se queda o se va, además asegura que en La Granja VIP Segunda Temporada podrán conocer realmente su personalidad, pues muchos creen que es una auténtica villana de realities.