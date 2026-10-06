Niurka cambia de estrategia en La Granja VIP: ¿jugará sola o buscará nuevos aliados?

Niurka es una de las principales protagonistas de La Granja VIP Segunda Temporada. La vedette conformó un grupo fuerte desde las primeras semanas del reality, donde consiguió sumar a Granjeros como Rafael Mercadante, Mónica Escobedo, Pimpinela Escarlata, entre otros. Sin embargo, su situación cambió rotundamente en los últimos días.

Todo empezó el jueves 1 de octubre durante La Salvación. En la dinámica de “Echar Tierra”, Niurka apuntó contra Natalia Alcocer, a quien acusó de traicionar al grupo y hablar mal de ella a sus espaldas. A esto se le sumó el voto de Rafa Mercadante contra la pareja de Manelyk y Kunno para ayudar a “La Vikinga”, decisión que terminó de separar al grupo.

Niurka da detalles sobre su próximo movimiento en La Granja VIP

La decisión de Mercadante fue interpretada como una falta de respaldo por parte de Niurka y le dejó claro que el grupo había dejado de existir. Durante la jornada de este lunes 5 de octubre, la cubana fue consultada sobre si aún seguía en grupo y su respuesta fue un contundente no. La vedette dejó en claro que ahora mismo está jugando sola.

Niurka tiene muchos planes para cuando le toque abandonar La Granja VIP|ESPECIAL

En estos últimos días, Niurka se vio muy cercana a Manelyk y su grupo, pese a las diferencias que mostraron ambas durante los primeros días del reality. De todos modos, la cubana remarcó que ahora mismo no contempla unirse a un bando y jugará de forma solitaria. Además, señaló que tampoco planea nominar a Mane, Kunno y Mono Osuna, ya que en esta etapa de La Granja VIP no tiene sentido.

Mónica Escobedo también mostró su estrategia

Mónica Escobedo, que también se encontraba en la conversación con el grupo de Manelyk, fue consultada sobre su situación. La comediante afirmó que también está jugando de forma solitaria, habiendo salido del grupo que había conformado Niurka.

No obstante, esto podría cambiar si Natalia logra convencer a Mónica de que deje de lado su enojo con Rafa Mercadante. Anteriormente, pudimos conocer que “La Vikinga” quiere fortalecer su propia alianza y para ello buscará recuperar a la comediante.