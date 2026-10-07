“A mí me conviene": Niurka expone el doble juego de Kunno en La Granja VIP y advierte de las consecuencias

La semana de las tentaciones en La Granja VIP está causando polémica y conflictos entre los integrantes. Y una de las que más atención pone a todo lo que pasa para evitarse malentendidos, fue Niurka, quien se molestó con Kunno porque cree que quiso exponerla en la gala al señalarla por gastarse presupuesto para tener una cama especial y olvidó mencionar que él les dio permiso como Capataz para aceptar tratos.

"En la gala se luce y cambia todo. Yo me hubiera volteado y le decía: 'tú ya lo sabías, no sé por qué cambiaste ahorita. Tú llegaste a nuestra habitación y nos planteaste las cosas con la lógica de que esta semana va a haber tentaciones y lo hablaste muy consciente", dijo la vedette.

Niurka sospecha de las buenas intenciones de Kunno en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Niurka ya no confía en Kunno? La razón detrás de sus sospechas en La Granja VIP

Luego de que el influencer intentó dejarla mal en plena gala, Niurka ya está sospechando que Kunno llevaría un doble juego en La Granja VIP, para así quedar bien con todos y blindarse en las nominaciones. Por lo que en una plática con Julio Camejo y Kevyn Contreras "Bicolor", que ya fue tachado de víctima, les explicó que si sigue portándose de esta manera, lo mejor es no confrontarlo y dejar que se ponga solito en evidencia.

"No voy a discutir eso con Kunno. Lo sabe todo el que vio el 24/7, lo sabe la producción y lo sabe todo el mundo. Por eso no me voy a poner a pelear con él, porque a mí me conviene más que el público vea su actitud cambiante. Que aquí (en el Granero) se portó de una forma y en la gala se portó de otra. A mí me conviene más eso que ponerme a discutir con él. Porque la gente lo está viendo todo", afirmó la llamada "mujer escándalo".

En cuanto a las consecuencias que cree que Kunno podría tener por no sostener su palabra en La Granja VIP, Niurka piensa que está la posibilidad de que el público deje de apoyarlo por considerar que no se muestra real. Además, afirmó que lo mismo podría pasar con personajes como Azalia, que de frente hablan de una forma y cuando está con el resto de su equipo se transforman por completo.