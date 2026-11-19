La Resistencia coincidió en apoyar a Ivonne Montero rumbo al Jueves de Salvación de La Granja VIP. Con la tabla de nominados de la semana 11 ya definida, los integrantes del equipo repasaron cómo podría cambiar la lista y se pusieron de acuerdo en favorecer a la actriz, que sigue en riesgo de eliminación.

Así acordó La Resistencia apoyar a Ivonne Montero en La Granja VIP

Guillermo Kunno, mejor conocido como Kunno, abrió la plática con Mario “Mono” Osuna, Manelyk González y Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, al preguntarles cómo querían que quedara la tabla si él conseguía salvarse. “¿A quién meto? ¿A quién saco?”, les preguntó. En ese escenario, también hablaron de la posibilidad de que Mane y Daniela siguieran fuera de la lista.

Cuando llegó el momento de elegir a quién apoyar, Bebeshita fue la primera en mencionar a Montero. “A Ivonne, obvio”, propuso. Los demás se sumaron a la idea y pasaron a discutir cómo llevarla a cabo. En la misma charla, al retomar la pregunta de a quién le echarían tierra, mencionaron a Kevyn “Bicolor” Contreras.

Con el apoyo del equipo definido, quedaba decidir quién hablaría con Ivonne. En el grupo surgió la opción de acercarse los cuatro a plantearle el acuerdo, pero el creador de contenido se ofreció a hacerlo por su cuenta. “No, yo hablo con ella”, respondió. Más tarde, esa misma noche, le contó a Montero lo que había acordado La Resistencia y la actriz estuvo de acuerdo con el plan.

¿Qué se juega Ivonne Montero en el Jueves de Salvación?

La actriz quedó en la tabla de nominados tras La Asamblea del 18 de noviembre, junto con Mono Osuna, Kevyn Bicolor, Niurka Marcos y Kunno.

Durante la ronda de nominaciones, Ivonne le dio dos puntos a Kunno y uno a Niurka. Al explicar su voto contra Marcos, dijo que en un principio había preferido evitar un intercambio directo con ella porque, cuando intentaba exponer sus argumentos, sentía que no la dejaba hablar.

Esa misma noche, el público eligió a Montero como El Más Gallito por tercera vez, mientras que su permanencia en la competencia quedó en juego rumbo al Jueves de Salvación.