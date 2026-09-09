“Es más que un colágeno": Niurka confiesa cómo es su noviazgo actual con Bruno Espino en La Granja VIP

Esta tarde en La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka compartió con los Granjeros cómo es la relación con su novio Bruno Espino, de quien dijo que desde un inicio le pidió entrar en su vida por completo, así que comparten desde el día a día hasta las finanzas, consejos de estilo y más. Pese a la diferencia de edad, han sabido hacer un gran equipo.