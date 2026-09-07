OFICIAL: Pimpinela Escarlata se une a La Granja VIP Segunda Temporada durante el gran estreno

La Granja VIP Segunda Temporada ya dio inicio y por supuesto, ha dejado grandes sorpresas desde esta primer Gala, una de ellas ha sido el anuncio oficial de que Mario González Lozano, mejor conocido como “Pimpinela Escarlata” ha llegado a poner mucha intensidad y polémica al reality que tendrá a todos al filo del asiento.

“Pimpinela Escarlata” se ha consolidado como una de las leyendas y figuras clave en la lucha libre mexicana y AAA, con un estilo único ha cautivado a generaciones desde el 15 de junio de 1988 cuando debutó por primera vez en los cuadriláteros en Matamoros Coahuila.

¿Quién es Mario González Lozano “Pimpinela Escarlata”?

Más allá de ser un luchador profesional, ha consolidado su imagen como un icono drag, ya que en la lucha libre mexicana utiliza vestimenta y elementos que aluden a la comunidad LGBTQ+ y por si fuera poco, fue el primer luchador en ganar el campeonato Reina de Reinas AAA, es por eso que el impacto que ha tenido con el público es extraordinario.

Esta vez, veremos a “Pimpinela Escarlata” en otros cuadriláteros, pues lo conoceremos más allá del auténtico luchador, ahora sabremos más sobre su personalidad, carácter, compañerismo y mucho más en La Granja VIP Segunda Temporada, así que no te pierdas la transmisión del 24/7 para apoyarlo en cada una de sus etapas en el reality.