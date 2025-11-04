ÚLTIMA HORA: ¿Quién es el PRIMER NOMINADO O NOMINADA de la semana? Esto dice El Legado de Omahi, tercer eliminado de La Granja VIP

Cuando un granjero es eliminado, antes de abandonar La Granja VIP deja por escrito El Legado: tiene el poder de nominar directamente a una persona. Este lunes 3 de noviembre, Omahi tuvo esa oportunidad y nominó a Lola Cortés.

El Legado de Omahi: así nominó a Lola Cortés

El domingo 2 de noviembre, Omahi se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP, después de Carolina Ross y Sandra Itzel. Como dictan las reglas, la persona que queda fuera de la competencia tiene derecho a dejar El Legado; es decir, a nominar directamente a una granjera o granjero.