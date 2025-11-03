ÚLTIMA HORA: ¿Quién es el TERCER ELIMINADO de La Granja VIP y se va hoy, 2 de noviembre?

Ha concluido la tercera semana de La Granja VIP y, con ella, supimos el nombre del tercer eliminado del reality show. Se trata de Omahi, quien se desempeñó como peón en los últimos días y quedó nominado tras uno de los momentos más sorprendentes que hemos tenido en el Programa En Vivo.

Omahi entró a la lista de nominados durante el viernes de La Traición. Debido a que los peones rompieron varias reglas en la semana, Sergio Mayer Mori solo podía nominar directamente a Kike Mayagoitia u Omahi; Mori se negó a elegir, así que los dos quedaron nominados.

Omahi es el tercer eliminado de La Granja VIP

Al comienzo de La Gala de Eliminación, la lista de nominados estaba conformada por Lis Vega, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y Omahi. A todos se les ofrecieron las 3 opciones de La Tentación: ver un video con un mensaje de sus seres queridos, ver un post viral relacionado con ellos o ver una escena ocurrida dentro del reality y que les involucraba, aunque no la atestiguaron.

La primera persona en regresar a La Granja VIP tras ser salvada por el público fue Lis Vega. Minutos antes, ella había elegido atestiguar una escena ocurrida dentro del reality show. Se trataba de un momento protagonizado por Manola Díez, quien daba a entender que Lis era una persona interesada y le dijo: "eres una falsa".

El segundo granjero salvado fue Eleazar. Como Tentación él había elegido ver la escena que le involucraba: era un video de El Patrón refiriéndose a él como una persona falsa y diciendo que sería un honor quedar nominado con Eleazar y ser quien lo sacara de La Granja VIP.

Al final, todo quedó entre Kike Mayagoitia y Omahi. Tras unos segundos de suspenso, Adal Ramones anunció que era Omahi quien regresaría a casa.

Kike Mayagoitia había escogido ver un post viral. Se trató de una publicación de X, que decía: "qué flojera con Kike, siempre en todas las tomas que lo veo está haciendo ejercicio".

Minutos antes de ser eliminado, Omahi había elegido La Tentación de la escena que le involucraba. Fue un momento entre sus compañeros peones, criticando su forma de responder ante la sanción por romper las reglas.