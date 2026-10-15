¡Tensión en La Granja VIP! Las palabras de un granjero sacuden el reality y habrá consecuencias en la Gala de hoy
¡El Gallo de La Granja VIP lo escucha todo! Un Granjero tendrá serias consecuencias tras algunas declaraciones que dio el día de ayer.
El Gallo todo lo ve en el 24/7 en vivo de La Granja VIP, tiene ojos por todos lados, por ello, notó que un Granjero dijo algunas palabras que empezaron a resonar en redes sociales. Esta noche, durante la Gala de Salvación, nuestro querido Adal Ramones dará una información especial a los Granjeros y advertirá que habrá consecuencias por las palabras de alguno de ellos.
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¿Qué pasará en la Gala de Salvación de La Granja VIP?
Además de anunciar las serias consecuencias para uno de los Granjeros, esta noche se llevará a cabo la dinámica de "Echar Tierra", donde los Granjeros van a poder bloquear a uno de los 4 Nominados para que no participe por el Juego por la Salvación. Los otros tres Nominados podrán luchar con todo para poder salvarse y no solo eso, sino que mañana podrán traicionar a uno de los Granjeros y meterlo a la Tabla de Nominación.
Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP
Hasta el momento han sido 5 eliminados, quienes han dejado huella imborrable dentro del reality:
- La Coreañera: La primera eliminada pudo crear una amistad con Carlos Trejo y dejo claro que lo suyo es tocar el acordeón.
- María Karunna: La cantante y bailarina siempre fue decisiva dentro del programa jamás perdió su esencia y nunca se dejó de nadie.
- Carlos Trejo: El Cazafantasmas nos regalo grandes momentos dentro del reality y fue conciso, él se mostró tal y como es, pues nunca quiso aparentar nada.
- Kenny Avilés: La gran rockera hizo reír a todos con sus ocurrencias, pero también le dio al público momentos nostálgicos al hablar sobre su vida personal.
- Pascal Nadaud: El quinto eliminado forjó una buena amistad con Fernando Lozada y demostró que es todo terreno para el cuidado de los animales y para los juegos.
¿Cómo ver GRATIS la Gala de Salvación de La Granja VIP?
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