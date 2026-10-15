¡Tensión en La Granja VIP! Las palabras de un granjero sacuden el reality y habrá consecuencias en la Gala de hoy

El Gallo todo lo ve en el 24/7 en vivo de La Granja VIP, tiene ojos por todos lados, por ello, notó que un Granjero dijo algunas palabras que empezaron a resonar en redes sociales. Esta noche, durante la Gala de Salvación, nuestro querido Adal Ramones dará una información especial a los Granjeros y advertirá que habrá consecuencias por las palabras de alguno de ellos.

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¿Qué pasará en la Gala de Salvación de La Granja VIP?

Además de anunciar las serias consecuencias para uno de los Granjeros, esta noche se llevará a cabo la dinámica de "Echar Tierra", donde los Granjeros van a poder bloquear a uno de los 4 Nominados para que no participe por el Juego por la Salvación. Los otros tres Nominados podrán luchar con todo para poder salvarse y no solo eso, sino que mañana podrán traicionar a uno de los Granjeros y meterlo a la Tabla de Nominación.

Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP

Hasta el momento han sido 5 eliminados, quienes han dejado huella imborrable dentro del reality:

La Coreañera: La primera eliminada pudo crear una amistad con Carlos Trejo y dejo claro que lo suyo es tocar el acordeón.

La primera eliminada pudo crear una amistad con Carlos Trejo y dejo claro que lo suyo es tocar el acordeón. María Karunna: La cantante y bailarina siempre fue decisiva dentro del programa jamás perdió su esencia y nunca se dejó de nadie.

La cantante y bailarina siempre fue decisiva dentro del programa jamás perdió su esencia y nunca se dejó de nadie. Carlos Trejo: El Cazafantasmas nos regalo grandes momentos dentro del reality y fue conciso, él se mostró tal y como es, pues nunca quiso aparentar nada.

El Cazafantasmas nos regalo grandes momentos dentro del reality y fue conciso, él se mostró tal y como es, pues nunca quiso aparentar nada. Kenny Avilés: La gran rockera hizo reír a todos con sus ocurrencias, pero también le dio al público momentos nostálgicos al hablar sobre su vida personal.

La gran rockera hizo reír a todos con sus ocurrencias, pero también le dio al público momentos nostálgicos al hablar sobre su vida personal. Pascal Nadaud: El quinto eliminado forjó una buena amistad con Fernando Lozada y demostró que es todo terreno para el cuidado de los animales y para los juegos.

¿Cómo ver GRATIS la Gala de Salvación de La Granja VIP?

Si quieres ver totalmente GRATIS y en VIVO la Gala del día de hoy y no perderte absolutamente de nada puedes entrar dando click aquí. Pero eso no es todo, si quieres ver todo lo que hacen los Granjeros 24/7 puedes verlo en el siguiente link dando click aquí. ¡No te puedes perder el programa de hoy, pues habrá sorpresas para los Granjeros!