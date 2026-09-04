En la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada Pao Castillo comparte cuánto le costó la cirugía para quitarse costillas

Durante su participación en la Experiencia 24/7 en La Granja VIP segunda temporada, la influencer Pao Castillo compartió los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y el costo que tuvieron. También confesó que su experiencia no fue positiva e incluso estuvo en riesgo su vida.

Castillo, quien tiene más de 2.8 millones de seguidores en Instagram, aceptó que la operación fue costosa. Si bien no especificó exactamente cuánto costó que le quitaran las costillas, dijo que pagó medio millón de pesos por un procedimiento que duró 12 horas.

La influencer compartió que en ese momento le quitaron los implantes de pecho, parte de las nalgas, las costillas y le hicieron una liposucción. Por todo el proceso pagó 500.000 pesos.

Pao Castillo puso en riesgo su vida por operaciones estéticas

En la conversación con otros influencers que están viviendo la Experiencia 24/7 de La Granja VIP segunda temporada, Pao Castillo también dijo que tuvo una mala experiencia con el cirujano. Compartió que se le infectaron las heridas y el médico se deslindó de su responsabilidad.

Añadió que las primeras dos liposucciones a las que se sometió las realizó con un mismo médico, pero cuando le pidió hacerlo por tercera ocasión el especialista se negó y le recomendó que no se sometiera a otro procedimiento. Sin embargo, Pao decidió ir con otro cirujano.

Tras la mala experiencia regresó con el médico de su confianza quien le explicó que tenía una bacteria que ponía en riesgo su vida. La influencer pasó semanas en recuperación.

Pao confesó que después de ello se descuidó y volvió a subir de peso. No obstante, hace alrededor de un año decidió cambiar de hábitos, olvidar el camino fácil, comer mejor y realizar ejercicio.

Influencers se enfrentan a La Granja VIP previo a la segunda temporada

La estancia de Pao Castillo forma parte de la Experiencia 24/7 previa al estreno de la segunda temporada de La Granja VIP.

El próximo domingo 6 de septiembre a las 8 de la noche arrancará el reality y se dará a conocer la lista final de las 20 celebridades que renunciarán a las comodidades para realizar tareas del campo e intentar ganar la competencia.

