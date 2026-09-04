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“Nos costó trabajo dormir": Peones de La Granja VIP Segunda Temporada confiesan que la pasaron mal en el granero

El equipo de “Peones” en La Granja VIP Segunda Temporada descubrió cuáles son todas las desventajas de dormir en el granero y contaron sus primeras impresiones.

Los que no se la pasaron tan bien en el granero de La Granja VIP Segunda Temporada, fueron los influencers de la experiencia 24/7 a los que les tocó dormir en el granero tras la ronda de nominaciones. Y es que a pesar de que los cuatro elegidos trataron de tomarlo con optimismo, al despertar admitieron que no les fue fácil dormir porque tenían frío y sentían la incomodidad de la paja.

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