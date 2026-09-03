El Tío Pepe revela qué es lo más importante en La Granja VIP Segunda Temporada: “Son las verdaderas estrellas”

Previo al arranque de La Granja VIP Segunda Temporada, los influencers llegaron a las instalaciones para vivir una experiencia 24/7 única. Y en uno de los primeros recorridos, el Tío Pepe se dio a la tarea de explicarles que si bien hay muchas formas de entretenerse y tareas que se deben completar, lo que realmente es indispensable es el estar al pendiente de los animales en todo momento.

"Lo más importante son los animales, ellos son las verdaderas estrellas de todo esto. Y hay que cuidarlos, revisar que siempre estén bien", apuntó el Mayoral, que al igual que los 14 Granjeros que ya se revelaron, está más que listo para empezar una nueva aventura y le entusiasma compartir su pasión por todo este mundo.

Los creadores de contenido estarán 24 horas viviendo de cerca todo el reality, pues en este tiempo tendrán que hacer trabajos en los graneros, dinámicas en el campo y deberán cumplir con ciertas misiones. Y lo que definitivamente ninguno de ellos se esperaba es que les quitarían sus celulares y también tendrían que aprender a convivir sin tecnología.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero, y también se une Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.