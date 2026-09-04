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"¡Pedaléale más fuerte!": Peones se bañan con agua fría en la experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

Para vivir la experiencia 24/7 al máximo, los peones de La Granja VIP se aventuraron a probar la regadera al aire libre y lograron descifrar cómo se usa.

Los influencers invitados a la experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada, llegaron dispuestos a vivir todas las etapas del reality. Y a los que les tocó estar de peones por la nominación, les dio mucha curiosidad la regadera al aire libre y se aventuraron a probarla, por lo que hicieron un buen trabajo en equipo para lograr que saliera agua caliente y le pusieron mucísimo esfuerzo a la bicicleta.

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