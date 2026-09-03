“No me levantes la voz": Alfredo Adame le hace fuerte advertencia a Ferka para La Granja VIP Segunda Temporada

La emoción en La Granja VIP Segunda Temporada no estará solo entre los Granjeros, sino también con el llamativo equipo de críticos, quienes se encargarán de hablar y analizar todo lo que pase en la convivencia. Y luego de que Alfredo Adame fue confirmado para este rol, no dudó en mostrar su emoción, pero también le dejó claro a Ferka que para que sea llevadero trabajar juntos, no puede hacerle ni una sola falta de respeto.

"A mí ni me levantes la voz, ni me pares la ceja ni me hagas ojitos, porque en ese momento le prendo fuego al cerro", dijo el "Golden Boy".

Adame y @Ferka ya le andan poniendo sazón al asunto y la #LaGranjaVIP todavía ni empieza jajajajajajaja esto se va a poner buenazo 🤠🔥 pic.twitter.com/eTcGHDoRED — 🎀𝑇𝑎𝑛𝑖𝑎 ֶָ֪ (@sncwbaz_) September 2, 2026

Y como era de esperarse, Ferka no se quedó callada y defendió su lugar en el equipo de los críticos con una tajante respuesta para Adame. "Bienvenido. De verdad, no tienes ni idea de cómo nos la pasamos los críticos y no creo estar de acuerdo contigo. Así que, veamos cómo nos va", expresó Ferka mientras se alejada de su nuevo compañero para los críticos de La Granja VIP 2026.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero, y también se une Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.