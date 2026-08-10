Ivonne Montero: así ha sido la trayectoria de la actriz que dejó huella en TV Azteca y se convierte participante de La Granja VIP Segunda Temporada

Ivonne Montero es uno de los rostros que ha logrado consolidarse dentro del mundo del entretenimiento mexicano ya que es una de las artistas vigentes gracias a sus participaciones en televisión, cine, teatro y realitys y hoy que se ha confirmado su participación como participante de La Granja VIP Segunda Temporada ha despertado el interés del público para conocer más de ella.

La artista que destacó en la década de los 90’s logró posicionarse como una de las artistas más reconocidas dentro de TV Azteca ya que fue el rostro en importantes producciones de la televisora.

¿Cómo ha sido la carrera de Ivonne Montero?

Como lo mencionamos anteriormente, Ivonne Montero ha sido uno de los rostros femeninos que logró consolidarse en la televisora del Ajusco con importantes proyectos como “Secretos del alma”, título que se estrenó en 2008. También su nombre cobró relevancia al ser participante de MasterChef Celebrity 2023.

Una de las participaciones más emoticones que tuvo Montero dentro de la televisión fue cuando acudió al programa “Tu Historia como la mía” donde compartió aspectos personales de su vida y habló sobre los retos que ha enfrentado a nivel personal y profesional.

Sin embargo, uno de los papeles que más destacan en la carrera de Ivonne Montero fue ser la protagonista de la telenovela “La Loba”, melodrama estrenado en 2010 y donde compartió créditos con Mauricio Islas, Regina Torné y Omar Fierro.

Uno de los momentos que impulsó su popularidad ocurrió en 2002, cuando interpretó en cine a Rosa en la película El Tigre de Santa Julia, en teatro ha participado en diferentes escenas como: El Sótano.

Además de su faceta como actriz, Montero ha participado en realities que le permitieron mostrar una personalidad distinta a la que el público conocía en sus personajes por lo que hoy su presencia dentro de La Granja VIP SegundaTemporada ha causado interés en el público debido a que en distintas ocasiones muestra una personalidad fuerte, la cual ya es cuestionada a cómo será al estar con Carlos Trejo.

¿Cómo ha sido la vida de Ivonne Montero?

En su faceta personal la actriz Ivonne Montero ha estado marcada por su profunda dedicación como madre de la pequeña Antonella, quien llegó a su vida en 2013 y la cual fue fruto de su relación con el fallecido cantante venezolano y exintegrante de UFF, Fabio Melanitto.

Desde el nacimiento de la pequeña, quien fue diagnosticada con una anomalía cardíaca congénita, por lo que Montero ha concentrado todas sus fuerzas en cuidar de su salud, costeando cirugías y tratamientos médicos complejos de manera independiente.