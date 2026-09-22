¿Nueva rivalidad? Mono Osuna apunta contra Ivonne Montero en La Granja VIP por una INSÓLITA razón

En La Granja VIP Segunda Temporada las cosas son impredecibles y las alianzas pueden derrumbarse en cualquier momento. Esto fue precisamente lo que pasó con Ivonne Montero y el grupo de Manelyk, pues bastó una pelea con Julio Camejo para que ella ya no quisiera hacer equipo con ellos y provocó que el Mono Osuna la señalara por falta de lealtad.

Todo pasó mientras discutían con Kevyn "Bicolor" porque se enteraron de que rompió las reglas como Peón a propósito y le exigieron explicaciones. Entre dimes y diretes, Ivonne aseguró que nadie tiene por qué justificarse y que las estrategias son personales, una opinión que desató la molestia del nuevo Capataz y terminó sacando la opinión que traía guardada sobre ella, advirtiendo que no es leal.

"Me extraña de ti Ivonne, porque hace dos días estabas acá. Nomás para que sepan ustedes también, que apenas hace dos días estaba aquí con nosotros, pero no le gustó algo y se fue. Así le va a hacer siempre eh, se repiten las cosas, los patrones se repiten", dijo Mono, pero la actriz lo ignoró y no le dio réplica como él esperaba.

Ivonne Montero ignoró los reclamos del Mono Osuna en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Ivonne Montero se peleó con el equipo de Manelyk? La razón detrás de su distanciamiento en La Granja VIP

A pesar de que en los primeros días todo indicaba que Ivonne Montero haría alianza con Manelyk en La Granja VIP, todo cambió desde que le tocó estar de Peón con Julio Camejo. Los problemas se detonaron a raíz de las faltas que cometieron y que afectaron el presupuesto general, de los que el cubano acusó directamente a su compañera y hasta dijo que ella solo trabajaba para que las cámaras la vieran.

Lo que definitivamente Julio no se esperaba, es que terminarían evidenciando a los responsables de estos errores y saldía a la luz que él también hizo cosas mal. Por lo que Ivonne se molestó de que se empeñara en hacerla ver culpable de todo y sentirse con el poder de recriminarle, en especial si Adal Ramones ya la había reprendido en vivo. A partir de ese momento, la actriz se alejó de todo el grupo de Mane y en la dinámica de las banderas con Pablo Montero, ya dejaron claro que se perdió la confianza.