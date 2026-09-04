¿Quién es el más apestoso en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada? Pao Castillo lo revela

Durante la fiesta en la Experiencia de La Granja VIP previo al inicio de la segunda temporada los influencers realizaron una dinámica de preguntas y respuestas y Pao Castillo hizo una fuerte revelación.

En el juego preguntaron a la influencer quién creía que era el participante al “le apestaban más los pies y todo en general” y su respuesta fue contundente: Super Trucha.

Super Trucha solo se limitó a reír por el comentario y continuó con la dinámica. Tuvo que responder a la pregunta que Pao Castillo le había hecho y señalar a la que le parecía la más atractiva del lugar.

El influencer que tiene más de 3.5 millones de seguidores en Instagram se acercó a Paulina del Campo. De inmediato todos en la sala gritaron y bromearon con que Super Trucha no tendrá donde dormir cuando regrese a casa, pero él dijo que no tenía nada de malo.

Se acerca el inicio de la segunda temporada de La Granja VIP

14 influencers vivieron la Experiencia en La Granja con distintos retos y dinámicas, pero el verdadero reality iniciará el próximo 6 de septiembre a las 8 pm. Todos los detalles podrán seguirse a través de Azteca UNO.

Aunque la lista final de los 20 famosos que participarán en la segunda temporada de La Granja VIP se revelarán hasta el domingo, hasta ahora los confirmados son: