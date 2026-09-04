¿Quién es el más apestoso en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada? Pao Castillo lo revela
Durante la fiesta que disfrutaron los influencers se hicieron fuertes señalamientos
Durante la fiesta en la Experiencia de La Granja VIP previo al inicio de la segunda temporada los influencers realizaron una dinámica de preguntas y respuestas y Pao Castillo hizo una fuerte revelación.
En el juego preguntaron a la influencer quién creía que era el participante al “le apestaban más los pies y todo en general” y su respuesta fue contundente: Super Trucha.
Super Trucha solo se limitó a reír por el comentario y continuó con la dinámica. Tuvo que responder a la pregunta que Pao Castillo le había hecho y señalar a la que le parecía la más atractiva del lugar.
El influencer que tiene más de 3.5 millones de seguidores en Instagram se acercó a Paulina del Campo. De inmediato todos en la sala gritaron y bromearon con que Super Trucha no tendrá donde dormir cuando regrese a casa, pero él dijo que no tenía nada de malo.
Se acerca el inicio de la segunda temporada de La Granja VIP
14 influencers vivieron la Experiencia en La Granja con distintos retos y dinámicas, pero el verdadero reality iniciará el próximo 6 de septiembre a las 8 pm. Todos los detalles podrán seguirse a través de Azteca UNO.
Aunque la lista final de los 20 famosos que participarán en la segunda temporada de La Granja VIP se revelarán hasta el domingo, hasta ahora los confirmados son:
- Carlos Trejo. Conocido como “El Cazafantasmas” y famoso por sus investigaciones sobre fenómenos paranormales.
- Ivonne Montero. Actriz y cantante con experiencia en otros realities.
- Kenny Avilés. Vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos.
- Kevyn Contreras “El Bicolor”. Comediante y creador de contenido.
- Kunno. Influencer y creador de contenido.
- Rafael Mercadante. Actor, cantante y conductor.
- Fernando Lozada. Influencer fitness que ha participado en otros realities.
- María Karunna. Cantante y bailarina, reconocida por Caló.
- Niurka Marcos. Actriz, cantante y bailarina.
- Mónica Escobedo. Comediante.
- Daniela Alexis “La Bebeshita”. Conductora e influencer.
- Abigail Pak “La Coreañera”. Artista y multiinstrumentista.
- Natalia Alcocer. Conductora, actriz e influencer con experiencia en programas de telerrealidad.
- Manelyk González. Empresaria y exintegrante de diveros realities.