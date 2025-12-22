Ganador de La Granja VIP: ¿Quién es el nieto de Alfredo Adame, al que el ganador del reality show le ayudará a PAGAR su universidad?

El conductor Alfredo Adame se coronó como el ganador de La Granja VIP 2025 . Luego de semanas de convivencia, retos físicos y momentos de alta tensión, Adame logró conquistar al público y llevarse el premio mayor de dos millones de pesos. En sus primeras declaraciones tras el triunfo, el actor sorprendió al revelar que el dinero no solo será para él, sino que tendrá un importante destino familiar.

Adame aseguró que una parte significativa del premio será utilizada para apoyar los estudios universitarios de su nieto Santiago, quien tiene claro su objetivo de estudiar Derecho y ejercer como abogado.

¿Quién es Santiago, el nieto de Alfredo Adame?

Vanessa Adame hija del actor, tiene dos hijos, María José y Santiago, él de aproximadamente 16 años, aunque se mantiene mayormente alejado de los reflectores, Alfredo Adame ha hablado en distintas ocasiones del cariño y orgullo que siente por Santi. Debido al triunfo del actor en la Granja VIP ahora sabemos que el joven ha manifestado su interés por estudiar la carrera de Derecho.

Adame ha declarado en diversas entrevistas que no mantiene relación con sus tres hijos varones (Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells), afirmando incluso que están desheredados y que no considera tener trato con ellos.

Por otro lado, Vanessa Adame es su hija mayor, de una relación previa a sus matrimonios con Diana Golden y Mary Paz Banquells, es la única hija con la que mantiene una relación cercana.

¿Quién es María José, nieta de Alfredo Adame?

María José, es la nieta mayor de Alfredo Adame, tiene 20 años, al igual que su hermano no pertenece de lleno al medio artístico, sin embargo, es reconocida por su presencia en las redes sociales. Majo también ha destacado por el vínculo público y afectivo que sostiene con su abuelo, quien en diversas ocasiones ha expresado orgullo por ella. María José forma parte del núcleo familiar más cercano de Adame y suele ser mencionada como una figura importante en su vida personal.