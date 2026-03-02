Es delicioso pero... de qué está hecho el chocolate Dubai y por qué comenzaron a usarlo tanto en México

El chocolate Dubai se ha convertido en uno de los favoritos para obsequiar y preparar postres, pero seguramente te has preguntado qué tiene de especial y cuáles son sus ingredientes reales.

Uno de los más famosos es el chocolate Dubai de pistache y, aunque existen otras versiones, son muy similares entre sí. Este postre presenta un interior con sabores tradicionales del Medio Oriente y una cubierta de cacao que combina a la perfección.

Según La Nación, el origen del chocolate Dubai se remonta a 2021, cuando la chocolatería Fix Dessert Chocolatier combinó estos sabores con técnicas occidentales. Llevaba por nombre Can’t Get Knafeh of It y se lanzó en forma de barra, con características inspiradas en los antojos que la chef británica Sarah Hamouda tenía durante su embarazo.

El chocolate Dubai tiene cacao y pistache.|(ESPECIAL/CANVA)

Luego, en 2024, sus sabores se popularizaron y, gracias a TikTok, llegó a las pantallas de miles de usuarios en todo el mundo.

¿Qué tiene el chocolate Dubai? Estos son sus ingredientes

Los ingredientes principales del chocolate Dubai son:

Cobertura de chocolate a base de cacao con leche.

Crema de pistache (u otro sabor de preferencia).

Masa kataifi: una masa muy fina, desmenuzada y tostada con mantequilla.

Tahini: pasta de sésamo que se mezcla con el relleno.

Sal marina: para añadir un toque especial y dar profundidad de sabor.

¿Por qué se llama chocolate Dubai?

El chocolate Dubai se hizo famoso con este nombre debido a que fue creado en la ciudad de Dubái, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, según información de Clarín. Aunque al inicio se llamaba Can’t Get Knafeh of It, los influencers que lo promocionaban usaban esta expresión para referirse a este postre misterioso, y así fue como se hizo popular.

Receta de chocolate Dubai casera

Si quieres preparar la receta del chocolate Dubai en casa, puedes hacer una variante muy parecida que, según El País, es casi similar a la original y no necesitas ingredientes imposibles de conseguir.

