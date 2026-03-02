Es delicioso pero... de qué está hecho el chocolate Dubai y por qué comenzaron a usarlo tanto en México
Te decimos cuál es su origen, a qué sabe y cuáles son los ingredientes para que puedas prepararlo en casa
El chocolate Dubai se ha convertido en uno de los favoritos para obsequiar y preparar postres, pero seguramente te has preguntado qué tiene de especial y cuáles son sus ingredientes reales.
Uno de los más famosos es el chocolate Dubai de pistache y, aunque existen otras versiones, son muy similares entre sí. Este postre presenta un interior con sabores tradicionales del Medio Oriente y una cubierta de cacao que combina a la perfección.
Según La Nación, el origen del chocolate Dubai se remonta a 2021, cuando la chocolatería Fix Dessert Chocolatier combinó estos sabores con técnicas occidentales. Llevaba por nombre Can’t Get Knafeh of It y se lanzó en forma de barra, con características inspiradas en los antojos que la chef británica Sarah Hamouda tenía durante su embarazo.
Luego, en 2024, sus sabores se popularizaron y, gracias a TikTok, llegó a las pantallas de miles de usuarios en todo el mundo.
¿Qué tiene el chocolate Dubai? Estos son sus ingredientes
Los ingredientes principales del chocolate Dubai son:
- Cobertura de chocolate a base de cacao con leche.
- Crema de pistache (u otro sabor de preferencia).
- Masa kataifi: una masa muy fina, desmenuzada y tostada con mantequilla.
- Tahini: pasta de sésamo que se mezcla con el relleno.
- Sal marina: para añadir un toque especial y dar profundidad de sabor.
¿Por qué se llama chocolate Dubai?
El chocolate Dubai se hizo famoso con este nombre debido a que fue creado en la ciudad de Dubái, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, según información de Clarín. Aunque al inicio se llamaba Can’t Get Knafeh of It, los influencers que lo promocionaban usaban esta expresión para referirse a este postre misterioso, y así fue como se hizo popular.
Receta de chocolate Dubai casera
Si quieres preparar la receta del chocolate Dubai en casa, puedes hacer una variante muy parecida que, según El País, es casi similar a la original y no necesitas ingredientes imposibles de conseguir.
- Derrite el chocolate (primera parte): Pesa el chocolate y córtalo en pedazos pequeños. Toma dos partes y ponlas en un recipiente que no sea de vidrio (mejor plástico o metal). Mételo al microondas de 10 en 10 segundos. Cada vez que lo saques, revuelve. Haz esto hasta que quede completamente líquido.
- Termina de fundirlo: Agrega la parte de chocolate que reservaste. Revuelve hasta que también se derrita con el calor del chocolate ya líquido. Esto ayuda a que quede más brillante y con mejor textura.
- Forma la base del chocolate: Vierte casi todo el chocolate derretido en el molde. Inclínalo y gíralo para que el chocolate cubra el fondo y las paredes (como si lo “pintaras” por dentro). Luego mételo al refrigerador hasta que se ponga duro.
- Prepara el relleno: Rompe las tortas de aceite en pedazos pequeños. Mézclalas con la crema de pistacho hasta que todo quede bien cubierto. Si la crema está muy líquida, añade un poco de mantequilla derretida para espesarla.
- Rellena el molde: Saca el molde del refrigerador (el chocolate debe estar firme). Agrega el relleno y aplánalo con una cuchara. Refrigera 5 minutos. Mientras tanto, mantén el chocolate sobrante tibio colocándolo en un recipiente sobre otro con agua caliente (sin que el agua lo toque).
- Cierra la tableta: Cubre el relleno con el resto del chocolate derretido. Refrigera al menos 1 hora hasta que esté completamente duro.
- Desmolda y disfruta: Voltea el molde con cuidado para sacar la tableta. Déjala unos minutos a temperatura ambiente antes de comerla para que el relleno esté suave y cremoso, como un bombón.