Esto significa que vivas en un departamento pequeño

Seguramente conoces a muchas personas que, dentro de sus objetivos a corto, mediano o largo plazo, está la adquisición de un nuevo hogar para pasar el resto de su vida en dicho espacio. Ante esta situación, expertos en Feng Shui han revelado algunas razones por las cuales es mejor tener un departamento chico que una casa grande.

Erróneamente se cree que al tener un departamento grande todos los problemas van a desaparecer; sin embargo, contar con una casa gigantesca no solo sugiere más gastos en cuanto a gas, agua y luz se refiere, sino que también no es recomendable desde un punto de vista más energético, según lo dicho por el Feng Shui.

¿Por qué el Feng Shui recomienda tener una casa pequeña y no grande?

Si se trata de armonizar el hogar en donde vivimos a través de un sentido de abundancia, prosperidad, buena suerte, paz y tranquilidad, entonces Carmen Berlanga, experta en Feng Shui, recomienda los departamentos chicos debido a que, en estos espacios, el flujo de energía suele ser mucho más sencillo y prolongado.

La experta menciona que, mediante reglas básicas de convivencia, es más fácil generar buena energía en un ambiente pequeño. Una de estas es mantener el orden en el hogar, un hecho que se puede realizar de forma más sencilla y constante si es que la casa en la que vives tiene el espacio territorial adecuado y no existen sobrantes de habitaciones, por citar un ejemplo.

Ante tal situación, se recomienda mantener el espacio ordenado y alejado de la acumulación de objetos, mismos que impiden la vibra positiva en el departamento. Ante este hecho, en una casa grande es más factible acumular cajas, documentos, fotografías o cualquier otro producto que impide mantenernos en paz y tranquilidad.

¿Qué color se debe evitar en un departamento chico?

Carmen Berlanga considera que, pese a su sentido de elegancia, no se debe abusar del color blanco en nuestro departamento chico, pues se corre el riesgo de generar espacios fríos y sin esa personalidad que el Feng Shui exige para superar cualquier alteración energética, lo cual hará que este flujo llegue a todas partes tal y como se espera.