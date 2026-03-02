Las personas sin amigos no suelen ser antisociales, esto dice la psicología

A lo largo de la vida, son muchas las personas que conocen a sus amigos y estos se van quedando conforme crecemos para acompañarnos en los retos de la vida, aunque no todos son para siempre.

Sin embargo, existen personas que suelen tener una vida más reservada y no tienen amigos cercanos con los que puedan convivir todos los días, por lo que son consideradas introvertidas o antisociales, aunque esto podría no ser del todo cierto.

¿Qué dice la psicología sobre las personas sin amigos?

Ahora, la psicología a decidió compartir qué es lo que realmente sucede con este tipo de personas sin tantos amigos. Por medio del sitio especializado en comportamiento humano GE Editing, donde lo definen de la siguiente forma. “Los adultos que no tienen amigos cercanos no son necesariamente introvertidos ni antisociales”.

Además, de acuerdo con los expertos en muchas ocasiones se desarrolla de manera temprana un patrón defensivo, esto por tener una infancia que puede ser considerada vulnerabilidad castigada.

Esto indica que si mostraban miedo o tristeza, más que mostrar que necesitaban apoyo, lo que provocaba crítica, enojo, indiferencia, etc. Por otra parte, los expertos en psicología han descrito a las personas de la siguiente forma, según el análisis de GE Editing, "Construyeron una vida que los protege perfectamente de necesitar a alguien demasiado profundamente”.

Cuando la persona es adulta, esto se transforma en independencia, autosuficiencia y relaciones funcionales, pero con pocas emociones. Esto quiere decir que este tipo de persona puede acudir a reuniones, tener conversaciones, pero por nada del mundo va a dejar que alguien entre en su vida privada.

Suelen ser personas que brindan apoyo a los demás, la ausencia de amigos íntimos deja de ser una supuesta carencia, pues para ellos es una elección. Estas personas deciden abrirse con ciertos individuos, pero no siempre lo hacen.

