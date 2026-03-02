¿Tienes insomnio? Estos son los alimentos que te hacen dormir, según la ciencia

El insomnio se ha convertido en una enfermedad cada vez más común que afecta tanto a hombres como mujeres por igual, y esto radica de las constantes actividades diarias que las personas deben hacer y que les impide conciliar el sueño por las noches. Ahora bien, ¿sabías que existen algunos alimentos que, de cierta forma, te pueden hacer dormir?

Distintos estudios en ciencia y tecnología han brindado detalles respecto a tres alimentos que, de consumirse con prudencia y bajo ciertos términos, pueden combatir el insomnio dado que ayudan a que el cuerpo se relaje. Ante esta situación, es preciso que prestes atención si tienes problemas a la hora de ir a la cama.

¿Qué alimentos provocan el sueño y pueden combatir el insomnio?

Alimentos ricos en grasas: La ciencia menciona que aquellos alimentos como quesos curados, comidas fritas o platos con un elevado contenido de grasa sugieren un periodo de energía más elevado para dirigirse. Esta situación provoca una sensación de somnolencia en el cuerpo, mismo que puede caer con el pasar de los minutos.

Te puede interesar: ¿Cómo conciliar el sueño si sufres de insomnio?

Carbohidratos : El insomnio puede combatirse a través de alimentos que incluyan el pan blanco, la repostería o las pastas gracias a su alto contenido de carbohidratos simples, mismos que tienden a elevar los niveles de glucosa en la sangre y que, a su vez, genera la producción de melatonina y serotonina.

: El puede combatirse a través de alimentos que incluyan el pan blanco, la repostería o las pastas gracias a su alto contenido de carbohidratos simples, mismos que tienden a elevar los niveles de glucosa en la sangre y que, a su vez, genera la producción de melatonina y serotonina. Pavo y carnes magras: Este alimento, que suele comerse en momentos especiales del año, cuenta con un alto contenido de triptófano, el cual es un aminoácido que el cuerpo convierte en serotonina y melatonina, la hormona que provoca el sueño. Tenlo en cuenta si lo que quieres es descansar.

¿Qué es el insomnio?

El insomnio no es más que un trastorno del sueño que se caracteriza por la dificultad para dormir por las noches o, bien, despertar temprano por las mañanas. Entre sus síntomas destacan la fatiga o somnolencia diurna, así como el despertarse frecuentemente por la noche, depresión, irritabilidad y, finalmente, problemas para prestar atención a una situación en específico.