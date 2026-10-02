Mónica Escobedo cambia sus alianzas: de estar con Niurka a acercarse con Manelyk

Mónica Escobedo parece estar tomando distancia del equipo de Niurka dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, pues en los últimos días ha mostrado una actitud diferente a la que tenía al inicio de la competencia. La granjera incluso ha dejado claro que no está dispuesta a hacer siempre lo que los demás le indiquen, una postura que podría marcar un cambio en la manera en que está jugando. Al comienzo, Mónica tuvo un papel importante para unir y fortalecer al equipo de Niurka. Sin embargo, actualmente sus movimientos parecen llevarla hacia otros participantes, especialmente hacia el grupo conformado alrededor de Manelyk.

Mónica comienza a moverse por su cuenta

Una de las señales que han llamado la atención es que Mónica ha comenzado a convivir y acercarse a personas con las que el equipo de la cubana no necesariamente mantiene la misma cercanía. Entre ellas está Natalia Alcocer, con quien Niurka ha tenido diferencias dentro de la convivencia.

Este comportamiento ha hecho que Mónica parezca cada vez menos alineada con las decisiones de su grupo original. La granjera ha expresado que no quiere limitarse a seguir instrucciones y que también desea tomar sus propias decisiones dentro de la competencia. La situación resulta llamativa porque Mónica fue una de las personas que impulsó la unión del equipo de Niurka al principio. Ahora, sus acciones parecen mostrar que está buscando mayor independencia y nuevos espacios dentro de la estrategia de la granja.

¿Mónica se acerca al grupo de Manelyk?

Aunque todavía no puede decirse que Mónica haya abandonado oficialmente a Niurka ni que se haya integrado al equipo de Manelyk, sí hay señales de un acercamiento.

Este cambio podría modificar las dinámicas entre los grupos, especialmente si Mónica continúa tomando distancia de quienes originalmente eran sus aliados. Conforme avance la competencia, habrá que observar si esta nueva cercanía se convierte en una alianza o simplemente responde a la convivencia diaria. Por ahora, Mónica parece estar dejando claro que quiere jugar bajo sus propias reglas y que su lugar dentro de la granja podría estar cambiando.