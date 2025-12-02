¡Le dejaron champaña! Así reaccionó El Patrón cuando estrenó la Habitación del Capataz
El Patrón estalló en alegría cuando vio que en la Habitación del Capataz, ¡había refrescos! Así fue su entrada triunfal y reacción al ver las amenidades.
Mira el video completo con la reacción de El Patrón al entrar a la Habitación del Capataz, tras ganar la competencia contra Kim Shantal. Antes de ingresar enlistó sus logros y campeonatos como luchador, indicando que le hacía falta ganar este honor en La Granja VIP.
Galerías y Notas Azteca UNO