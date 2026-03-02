Exatlón México | Programa Completo | Ventaja clave y tensión total en la semana 23 y tensión al máximo

Exatlón México estuvo marcado por emociones contrastantes, iniciando con la celebración del Equipo Azul tras una eliminación clave que golpeó anímicamente al Rojo, especialmente a Humberto. Antonio Rosique lanzó un mensaje contundente sobre mantenerse en la cima y anunció una ventaja estratégica que podría cambiar el rumbo de la novena temporada; mientras los Rojos reconocieron la importancia de ganar el primer juego de la semana rumbo a La Villa 360.