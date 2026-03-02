Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos toman impulso rumbo a La Villa 360 y la tensión estalla en el Equipo Azul

El inicio de semana en Exatlón México dejó emociones contrastantes: los Rojos regresaron incentivados tras ganar el primer juego, destacando el punto decisivo de Mati que marcó diferencia, mientras Villaluz reconoció que ese triunfo es fundamental para llegar motivados a la contienda por La Villa 360. Del lado Azul no todo es armonía, pues la tensión explotó por un conflicto doméstico relacionado con lavar los trastes, evidenciando desgaste emocional en la competencia.