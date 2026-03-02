Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Semana 23 al límite: Azules defienden, Rojos atacan y crece la tensión
La semana 23 comenzó con máxima tensión. Antonio Rosique dejó claro que nadie quiere arrancar con mal descanso y encendió las alarmas al advertir que todos los hombres están en peligro.
La intensidad aumenta en Exatlón México, donde Antonio Rosique advirtió que la semana 23 es una de las más complicadas de la temporada; con el escenario de “Azules defienden y Rojos atacan”, ningún atleta quiere comenzar con un mal descanso.