Revelación del PRIMER GRANJERO de La Granja VIP Segunda Temporada: Fecha y hora EXACTA para conocerlo en Venga La Alegría

Este 5 de agosto, la espera terminó para la primera gran revelación de La Granja VIP Segunda Temporada. Se ha anunciado que Malleza será nuevamente la host digital del programa y mañana, 6 de agosto, se dará el anuncio del primer granjero.

Ha pasado casi un año desde que nuestro país se enamoró de este formato, el único reality show donde las celebridades se convierten en granjeros y deben poner a prueba sus capacidades para sembrar, cuidar animales y mantener a flote una granja totalmente real.

Fecha y hora de la revelación del primer granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Será este 6 de agosto que en Venga La Alegría se anuncie quién es el primer granjero oficial de La Granja VIP Segunda Temporada. No hay una hora exacta en que se dará el anuncio como tal, pero el programa matutino comienza a las 8:55 A.M.

Además de poder ver el anuncio oficial en televisión abierta por la señal de Azteca UNO, recuerda que también puedes acceder a la transmisión en el sitio web oficial de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo.

Este 5 de agosto se anunció que, por segunda vez, será Malleza la Host Digital oficial. Ella fue la encargada de abrir un huevo gigante que contenía la pista del primer granjero: se trata de un corbatín con un sombrero vaquero, que bien podría ser usado por un hombre o una mujer.

Cuándo comienza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya es oficial: el domingo 6 de septiembre iniciará La Granja VIP Segunda Temporada. En los próximos días y semanas habrá muchísimas sorpresas y revelaciones sobre el esperado reality show, que rompió récords y fue un rotundo éxito en su primera temporada.

Quién ganó en La Granja VIP

En la primera temporada de La Granja VIP, el ganador absoluto por decisión del público fue Alfredo Adame. Le siguió Eleazar Gómez, quien quedó en segundo lugar, y César Doroteo alcanzó el tercero.

De qué trata La Granja VIP

En este innovador y emocionante reality show, un grupo de celebridades convive dentro de una granja real en funcionamiento, en un entorno de naturaleza donde el clima puede ser extremo. Todos los días tienen que cumplir con actividades como recolectar huevos de gallina, limpiar establos y ordeñar vacas; también deben hacerse cargo de la limpieza de sus espacios.

Cada semana se designa a El Capataz, quien está a cargo de asignar labores y supervisar, además de dormir en la habitación más lujosa. El resto de los granjeros se dividen para dormir entre una habitación con comodidades básicas y El Granero, sobre pacas de paja. También hay emocionantes dinámicas como La Asamblea, donde se hace la nominación cara a cara.