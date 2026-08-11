Rey Grupero revela la fórmula perfecta que debe tener un granjero para conquistar al público de La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporada viene doblemente animal y por ello, tiene al mejor panel de críticos y uno de ellos es nuestro querido y polémico Rey Grupero, quien asegura que el reality estará recargado de cosas inesperadas, además habló sobre la fórmula perfecta que debe tener un granjero para poder conquistar a todos y ser uno de los posibles ganadores.