Rey Grupero revela la fórmula perfecta que debe tener un granjero para conquistar al público de La Granja VIP Segunda Temporada
¡Regreso polémico! Rey Grupero es crítico de La Granja VIP Segunda Temporada y asegura que SÍ hay un perfil que puede conquistar a todos.
La Granja VIP Segunda Temporada viene doblemente animal y por ello, tiene al mejor panel de críticos y uno de ellos es nuestro querido y polémico Rey Grupero, quien asegura que el reality estará recargado de cosas inesperadas, además habló sobre la fórmula perfecta que debe tener un granjero para poder conquistar a todos y ser uno de los posibles ganadores.