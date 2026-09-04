“Salimos al mundo real”: así reaccionó Rubén Tuesta después de vivir la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

La Experiencia 24/7 dejó una gran cantidad de contenido a pocos días del estreno oficial de La Granja VIP Segunda Temporada. En esta dinámica, 14 influencers fueron invitados a vivir un día entero como granjero (y algunos como peón), además de tener la posibilidad de conocer las instalaciones previo al comienzo del reality. Rubén Tuesta fue uno de los protagonistas.

El creador de contenido de más de 5 millones de seguidores en plataformas como Instagram vivió una experiencia casi completa dentro de la granja. Conoció cada rincón del recinto como granjero, pero también fue peón por haber sido nominado al quedarse dormido durante la experiencia. Tras 24 horas de trabajo duro, Rubén mostró sus sensaciones ante sus seguidores en redes sociales.

Rubén Tuesta da sus primeras impresiones tras la Experiencia 24/7

Mediante sus redes sociales, el creador de contenido mostró sus primeras imágenes tras un día completo en la granja. “Salimos al mundo real”, fue lo que expresó Tuesta mientras captaba con su teléfono la parte exterior de La Granja VIP donde se encontraban algunos de sus excompañeros con sus respectivas maletas.

Rubén Tuesta reacciona a la Experienca 24/7 tras dejar la granja|Crédito: @rubentuestaok / IG

Cabe recordar que los influencers no tuvieron la posibilidad de utilizar sus teléfonos móviles durante la Experiencia 24/7. Se trató de una imitación real como si formaran parte del reality, por lo que estuvieron desconectados de sus familiares, amigos y redes sociales durante el día entero en el que pertenecieron a la granja.

Rubén Tuesta y sus relaciones más cercanas en la Experiencia 24/7

Fiel a su estilo, Rubén platicó con la gran mayoría de influencers durante su estadía en la granja. Sin embargo, como en todo círculo social, mantuvo una mayor conexión con ciertos creadores de contenido. Durante la Experiencia 24/7 se lo pudo observar en grupo junto a Pao Castillo, Maga Castagno y Vale Hernández.

Sin embargo, también le tocó ser “villano”, ya que fue nominado a peón por haberse quedado dormido. La cantante Paulina del Campo justificó que Rubén prefirió irse a dormir antes que convivir dentro de la granja con el resto de sus compañeros. Por esta razón, debió ser peón y atravesar los castigos que contempla este rol.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP Segunda Temporada se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La gala inaugural podrá seguirse en vivo mediante la señal de Azteca UNO, además de la aplicación y el sitio web oficial de TV Azteca.

A partir de ese momento, los participantes quedarán aislados y comenzará la convivencia oficial dentro de la granja. Además, los seguidores tendrán acceso a las cámaras durante las 24 horas del día a través de Disney+, donde podrán observar todo lo que ocurra fuera de las galas.