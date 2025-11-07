¿En La Granja VIP se aparece un niño que quiere jugar? Esto sabemos, según Sergio Sepúlveda

Los granjeros se llevaron un tremendo susto durante la madrugada del viernes: mientras dormían profundamente, una serie de ruidos extraños los despertaron y más de uno entró en pánico. En Venga La Alegría, ya surgió una versión de lo que tal vez sucedió en La Granja VIP.

Los ruidos se escucharon tanto en la Habitación Principal y la Habitación del Capataz, como en El Granero.

¡El susto que se llevaron los granjeros y el enfrentamiento de Teo y Eleazar! Esto fue lo mejor de La Granja VIP del 6 de noviembre 2025 TV Azteca [VIDEO] Jawy reveló su estrategia para ganar La Granja VIP, Teo encaró a Eleazar y los granjeros se llevaron un gran susto. ¡Revive lo mejor del 6 de noviembre 2025!

Sergio Sepúlveda revela historias de fantasmas en La Granja VIP

En Venga La Alegría se comentó el tema de los ruidos extraños que escucharon los granjeros durante la noche, y Sergio Sepúlveda contó algo que pocas personas saben. Su esposa, Laura Heredia, sabe de los fantasmas que podrían habitar en La Granja VIP.

Como relató el conductor, en ese mismo lugar donde ahora sucede el reality show “hace muchos años se hicieron las primeras generaciones de La Academia. Entonces mucho de la infraestructura es muy parecida”. Laura Heredia formó parte del equipo de producción de las primeras 5 generaciones y le ha platicado a Sergio sobre los espíritus que ahí podrían habitar.

“Dice que en ese lugar, cuando estaban los académicos, se aparecía una señora de blanco”, dijo el conductor. “También un niño que quería jugar”.

Aunque Sergio Sepúlveda se declara como escéptico, él no pone en duda las historias de su esposa porque ella “no tendría por qué mentir”. “No sabemos qué va a pasar o qué está sucediendo desde el punto de vista paranormal, pero si esto es tal cual como lo están viviendo en La Granja VIP, podría pensar que si les están moviendo la puerta donde están los peones tal vez podría ser ese niño que quiere salir a jugar”.

Kristal Silva y Pato Borghetti recordaron que recientemente se viralizó una imagen donde aparentemente se veía algo extraño reflejado en el espejo.