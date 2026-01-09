Los diseños de uñas soft gel que debes usar para la oficina en el inicio de año

La manicura va cambiando constantemente por lo que recurrentemente tenemos tendencias que llegan a imponerse con mucha fuerza. En esta ocasión te traemos unos diseños superlindos para lucir en la oficina.

En cuanto a la manicura que otros métodos. Ante esto es que te vamos a mostrar los diseños que puedes lucir para tus días de trabajo.

¿Cuáles son los diseños de uñas soft gel para la oficina?

Uñas margaritas

Una de las opciones delicadas es la de utilizar una base nude y sobre ella dibujar unas delicadas margaritas. Cabe destacar que no es en todas las uñas sino que el diseño queda mejor en solamente dos. Además puedes decorar con papel de oro.

Las margaritas le dan un toque especial.|Pinterest

Francesas de colores

Las francesitas no pasan de moda sino que van surgiendo alternativas, en este caso desplazamos el clásico blanco para darle lugar a los colores. Es por esto que puedes ir probando la línea con una combinación de colores pasteles.

Juega con los colores.|Pinterest

Uñas marmoladas

Otra de las opciones es la de utilizar uñas con efecto marmolado, en este caso te mostramos en color morado, pero pues tu puedes experimentar con los colores que más te gusten.

El efecto marmolado es muy elegante.|Pinterest

Uñas blancas

Esta opción es muy sencilla pero elegante y sofisticada. Solamente tienes que pintar tus uñas de color blanco y hacerle algunos detalles mínimos en color dorado. En este caso son corazones pero tu puedes hacer el dibujo que quieras mientras que mantenga el minimalismo.

Una opción sencilla pero elegante.|Pinterest

Uñas con mucho brillo

Si eres de las personas que aman llamar la atención y salir de lo común pues esta es una opción ideal para ti. Este estilo te invita pintar tus uñas de diversos colores y agregarles brillos por encima. Es una manicura extravagante pero que no deja de ser linda y elegante.