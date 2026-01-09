Indignación absoluta; piperos robaron el perrito que era regalo de reyes de un pequeño

Los usuarios de redes sociales se encuentran totalmente indignados luego de que se viralizara un video en el que se ve como sujetos dejan sin regalo de Día de Reyes a un pequeño niño.

Estas imágenes fueron compartidas por la red social X y tuvo lugar en la carretera Puebla-Tlaxcala. Allí se puede ver claramente cuando piperos se llevaron a un cachorro Rottweiler de 3 meses.

Las tomas fueron captadas por las cámaras de videovigilancia de vecinos y se observa el momento preciso en que unos supuestos trabajadores de una pipa de gas sustrajeron a un cachorro en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala, sobre la carretera Puebla-Tlaxcala.

¿Qué se saber sobre el robo del perrito?

Algunos medios de comunicación, brindaron la información de que el cachorro había sido el regalo de Reyes Magos para un niño, quien dadas las circunstancias se quedó sin obsequio el miércoles 7 de enero a las 08:35 de la mañana.

Las grabaciones han podido captar el momento en que una unidad de transporte de gas se estaciona cerca del domicilio, ubicado entre la Presidencia de Comunidad y la parada de "Zona 7".

Estos supuestos trabajadores descienden del vehículo pero uno de ellos regresa a la pipa a esperar mientras que el otro, quien llevaba una gorra, va en dirección directa hasta donde se encontraba el pequeño perrito. Fueron segundos que necesitó el sujeto para tomar al cachorro y subir rápidamente al vehículo para luego darse a la fuga.

Por otro lado, la madre del niño dijo que ha intentado comunicarse insistentemente con la empresa Flama Gas, que es a donde pertenece supuestamente la unidad, para que puedan identificar a los trabajadores y recuperar a su mascota. Sin embargo, no han recibido ninguna respuesta al respecto.

La familia se encuentra preocupada también porque el animal está bajo un tratamiento médico delicado por lo que si se interrumpen los cuidados se pone en riesgo la vida del cachorrito. Ante esto es que hacen un llamado urgente a la empresa y a las autoridades paraque entreguen al animal.

