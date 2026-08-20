TODO lo que pasó detrás de la revelación de Fernando Lozada como participante de La Granja VIP Segunda Temporada

¡Fuertes emociones! Fernando Lozada llegó desde muy temprano a las instalaciones de TV Azteca para ser revelado durante el programa Venga La Alegría como el nuevo participante de La Granja VIP Segunda Temporada. Fer, compartió su felicidad de estar en nuevo reality donde lo dará todo para llegar a la final, durante su tour de medios reveló varias exclusivas para Al Extremo y Ventaneando.