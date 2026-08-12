ÚLTIMA HORA: Revelan al TERCER GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada
Por fin conocimos este miércoles 12 de agosto en Venga La Alegría la identidad del Tercer Granjero que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada.
Al mediodía de este miércoles 12 de agosto en Venga la Alegría se anunció a la tercera granjera que está más que lista para ser parte de La Granja VIP Segunda Temporada, donde tendrá que enfrentarse a la convivencia diaria con diferentes celebridades, retos, trabajo y sorpresas.
Para anunciar el fin del misterio, Kike Mayagoitia y Kristal Silva presentaron a Kenny Avilés como la tercera granjera oficial confirmada para La Granja VIP Segunda Temporada, la reconocida cantante y líder de Kenny y los Eléctricos llega para conquistar a un público que creció con este grupo de rock conformado en la decada de los 80’s.
La llamada “Diosa del rock” tendrá que cambiar los micrófonos, las guitarras y los escenarios por una dinámica completamente diferente, su incorporación promete darle una personalidad particular a La Granja VIP Segunda Temporad, especialmente por su amplia experiencia dentro de la música y el carácter irreverente que ha mostrado a lo largo de su carrera.
¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada y por do´donde podrá verse?
La Granja Segunda Temporada llega a las pantallas este próximo 6 de septiembre a través de la programación de Azteca UNO, pero mientras llega el gran día para conocer a todos los granjeros mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.