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Sol León vs Niurka Marcos: esto se sabe de la pelea de box
En días recientes se intensificaron los problemas entre Niurka y Sol León y se genera debate por el posible conflicto de box. Esto se sabe de su mutuo odio.
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¡En compañía de su prometido! Así se vivió el tour de medios de Niurka Marcos revelada de La Granja VIP Segunda Temporada
¡Con todo! Así llegó Niurka Marcos a las instalaciones de TV Azteca para su tour de medios tras ser revelada como la novena Granjera.
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ÚLTIMA HORA: Revelan a la DÉCIMA GRANJERA que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada
Este martes se puso muy emocionante la revelación de la Décima Granjera que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada.
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"Traigo colmillo": Niurka asegura que esta vez todo será DIFERENTE en La Granja VIP Segunda Temporada
¡No la subestimen! Niurka Marcos promete que viene con trucos bajo la manga, pues ha experimentado varios realities y esta vez viene a ganar.
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Niurka Marcos llama "mustia" a Ivonne Montero previo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿existe rivalidad?
Niurka Marcos e Ivonne Montero volverán a encontrarse en La Granja VIP Segunda Temporada y a muchos ha llamado la atención la rivalidad entre ambas.
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"Vengo a poner las reglas": Niurka Marcos, tras ser revelada en La Granja VIP Segunda Temporada
Niurka Marcos, “La Mujer Escándalo”, explica por qué decidió decir que si a La Granja VIP Segunda Temporada ¡doblemente animal!
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¿Quién es Niurka Marcos, la novena Granjera confirmada para La Granja VIP Segunda Temporada? Conoce a la vedette y actriz
¡Conoce a la novena granjera del gran reality! Te presentamos a Niurka Marcos, la actriz y vedette quese va a unir a la segunda temporada de La Granja VIP
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ÚLTIMA HORA: Revelan a la NUEVA GRANJERA que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada
Este domingo se puso muy emocionante la revelación de la novena granjera que formará parte de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Pondrá de cabeza todo o nos sorprenderá!
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Lista completa OFICIAL de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada
Estas son las celebridades que formarán parte del reality más esperado por todos los mexicanos, mismo que estará lleno de sorpresas, polémicas y mucho contenido.
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Niurka revela que entró en pánico tras la inesperada muerte del hijo de Aylín Mújica: “Llamé a mis hijos luego luego”
Niurka comparte para Ventaneando los momentos de pánico que vivió tras enterarse de la inesperada muerte del hijo de su colega, Aylín Mújica.
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