ES OFICIAL: Sergio Mayer Mori queda NOMINADO tras perder El Duelo contra Jawy en La Granja VIP

En este martes de El Duelo, ya tenemos el nombre del segundo granjero que está en la lista de nominados para la tercera semana de La Granja VIP: se trata de Sergio Mayer Mori, quien perdió en una competencia ante Jawy Méndez.

Sergio Mori pierde El Duelo contra Jawy y queda nominado

La Bea, quien durante esta semana tiene el rol de La Capataz, decidió que serían Jawy (granjero) y Sergio Mayer Mori (peón) quienes se enfrentarían en El Duelo. Ambos dejaron claro que la comediante habló con ellos previamente para comunicarles los planes que tenía para esta noche.

En la competencia, el granjero y el peón debían usar un serrucho para cortar tres piezas rectangulares de madera que necesitaban encajar perfectamente en un tótem; se trató de una prueba de fuerza y velocidad en la cual ambos quedaron agotados. Desde el principio Jawy mostró ventaja y se mantuvo en la delantera en todo momento.

Mañana tendremos La Asamblea, para encontrar al tercero y cuarto nominados

La Asamblea es el proceso de nominación mediante el cual los granjeros revelan, cara a cara, a quién quieren poner en riesgo de eliminación. Las dos personas que reúnen más votos quedan nominadas.

El jueves sabremos quién gana La Salvación y sale de la lista de nominados automáticamente. Esa misma persona obtiene el beneficio de La Traición para el viernes: puede salvar a un nominado pero, para cubrir ese lugar, nomina directamente a otro granjero que se encontraba a salvo.

No olvides votar por tus granjeros favoritos

A partir de que Adal Ramones da el anuncio tras La Asamblea, se abren las votaciones para salvar al nominado o nominados que prefieras. Puedes hacerlo en el sitio web oficial o mediante la app TV Azteca En Vivo.

Cada día tienes 10 votos, que puedes dar a un solo granjero o repartir. Si contestas una encuesta breve, tienes la oportunidad de desbloquear 10 votos más. Las votaciones duran hasta La Gala de Eliminación, cuando Adal avise que la decisión del público fue tomada.