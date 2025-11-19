Alfredo Adame y Eleazar Gómez respaldan unión a unas horas de la Asamblea: “Aquí hay dos granjas”

Esta noche se llevará a cabo una nueva Asamblea en La Granja VIP y debido a la incursión de nuevas reglas, se respira un ambiente de incertidumbre y tensión al interior del reality show, por lo que Alfredo Adame y Eleazar Gómez aprovecharon sus labores en el establo para mandar un mensaje de unidad.

"No le vuelvo a cargar la mochila a nadie": Adame se deslinda de responsabilidades ajenas

Durante sus trabajos en el establo, Eleazar y Alfredo coincidieron en que bañarían a las vacas después de que ellos desayunaran y Gómez le recordó al 'Golden Boy' que podrían recibir la visita de Kim Shantal para unirse a las labores, hecho que fue bien recibido por Adame.

Cuando Eleazar dijo que "no la veía muy animada", Alfredo y él coincidieron en que si la influencer no llegaba a proporcionar su ayuda, no habría ningún problema.

Cabe señalar que ayer se registró un desacuerdo entre Kim y el Tío Pepe por la petición del Mayoral de La Granja VIP para que la primera nominada de esta semana realizara más actividades en el establo, cosa que molestó a Shantal debido a que cuestionó la intención de que le diera esa responsabilidad cuando ya forma parte de la agenda de los peones.

"Amigo, aquí hay dos granjas... una, la tuya y la mía, y otra la de ellos ocho", exclamó el 'Golden Boy' para deslindarse de las responsabilidades del resto de sus compañeros.

"Yo ya no lo le vuelvo a cargar la mochila a nadie, cada quien que se acuerde de sus responsabilidades y que cumpla y si no las cumple, pues bueno... aquí todo se sabe", señaló Adame antes de terminar con sus tareas.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Kim Shantal y al perdedor del duelo entre 'El Patrón' Alberto del Río y Kike Mayagoitia; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

