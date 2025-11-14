inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Sergio Mori revela detalles inéditos sobre su “BIZARRA” infancia. “Me sacaban por todas las escuelas, pasé por mil”

Sergio Mayer Mori contó a los granjeros cómo nació su pasión por la música y por qué se considera una persona solitaria.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

En una dinámica durante la “pijamada salvaje” de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori confesó que era un “desm%&ito” en la escuela y que llegó a estar en regímenes militarizados. También se sinceró sobre cómo se sintió muy solo cuando era pequeño.

La Granja VIP
Sergio Mayer Mori
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×