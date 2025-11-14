Sergio Mori revela detalles inéditos sobre su “BIZARRA” infancia. “Me sacaban por todas las escuelas, pasé por mil”
Sergio Mayer Mori contó a los granjeros cómo nació su pasión por la música y por qué se considera una persona solitaria.
En una dinámica durante la “pijamada salvaje” de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori confesó que era un “desm%&ito” en la escuela y que llegó a estar en regímenes militarizados. También se sinceró sobre cómo se sintió muy solo cuando era pequeño.
