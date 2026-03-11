¡Fraude en la familia Derbez! Vadhir reacciona a la estafa que sufrió José Eduardo por 300 mil pesos
Tras revelarse que José Eduardo Derbez fue manipulado y defraudado con 300 mil pesos, su hermano Vadhir reaccionó al mal momento ocasionado por un supuesto amigo de la familia. Además, Vadhir habló de Aitana y aseguró que apoyaría su carrera artística, aunque su papá podría no estar de acuerdo.