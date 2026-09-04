“Te vuelves loca": Paulina del Campo confiesa cómo vivió la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

Se terminó la Experiencia 24/7, dinámica donde influencers y creadores de contenido conocieron el vértigo que genera ser participante de La Granja VIP Segunda Temporada por un día. La granja abrió sus puertas con novedades notables respecto a la primera edición y una de las protagonistas que jamás olvidará el momento es Paulina del Campo.

La cantante y compositora se adentró a la Experiencia 24/7 donde ejerció el papel de granjera. Allí participó de juegos, discusiones, la famosa Asamblea y demás actividades a lo largo del jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Si bien es cierto que la experiencia fue única, Del Campo contó detalles de cómo es vivir dentro de la granja y cómo afecta la desconexión con el mundo real.

Paulina del Campo cuenta cómo vivió la Experiencia 24/7

“Fue una experiencia increíble. La verdad es que sí, es todo un rollo”, comenzó diciendo la artista en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram. “No me arrepiento y tampoco lo volvería a hacer”, continuó diciendo Del Campo a los pocos minutos de haber abandonado la granja.

“Te vuelves un poquito loca. De saber qué hora es, como que todo el tiempo estábamos como: ‘¿Qué hora serán? ¿Serán las ocho, serán las seis de la mañana?’”, explicó la cantante sobre cómo es vivir dentro de la granja y alejarse de la realidad.

Paulina del Campo cuenta su experiencia durante un día en La Granja VIP Segunda Temporada|Crédito: @paulinadelcampoa / IG

Paulina del Campo deja la granja con amigos nuevos

En otra de sus historias, Del Campo compartió un momento junto a Luis Angel Robelo y Yael Fernández. En el mismo se observa como los tres se han convertido en uno de los grupos más fuertes durante la Experiencia 24/7 y buscarán mantener y fortalecer el vínculo fuera de los establos.

Robelo agradece por haber conocido a ambos y por la clase de persona que son. Incluso invitó a ambos a pasar por su rancho, conocido por compartir su vida campestre en sus redes sociales. Tanto Paulina como Yael accedieron, por lo que salieron de la granja con nuevas amistades.

Dónde ver EN VIVO la gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada

La gala de estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se celebrará el domingo 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse EN VIVO por la señal de Azteca UNO en televisión abierta, además del sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca. Durante el programa se conocerá la identidad de los participantes restantes y se repartirán las primeras responsabilidades dentro de la granja.

Una vez finalizado el estreno, los seguidores podrán observar la convivencia mediante las cámaras de acceso total disponibles las 24 horas en Disney+. La conducción de esta nueva edición estará nuevamente a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva.