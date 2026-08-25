¡En compañía de su prometido! Así se vivió el tour de medios de Niurka Marcos revelada de La Granja VIP Segunda Temporada

Este domingo 23 de agosto fue revelada Niurka Marcos como nuestra novena Granjera y ya ha empezado a dar de qué hablar, pues viene cargada de energía y dispuesta a darlo todo para ganar La Granja VIP Segunda Temporada. “La Mujer Escándalo” hizo un recorrido por las instalaciones de TV Azteca para anunciar su participación en el reality en cada uno de los programas, pero no llegó sola, pues su prometido, Bruno Espino la acompañó en todo momento y se sabe que será uno de sus mayores apoyos mientras ella esté en el programa.