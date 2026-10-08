TU DECIDES: Se abren votaciones para salvar tu Granjero favorito de la Eliminación en La Granja VIP; Cómo y por quiénes puedes votar

¡Llegó tu momento! Ya que oficialmente se abrieron las votaciones en La Granja VIP, en el que el público puede escoger a su Granjero favorito para salvarlo de la eliminación del domingo, dentro de los Granjeros en peligro se destacan Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer. Para que no lo dejes pasar, aplica los siguientes pasos para votar:



En la página web de Azteca UNO, ingresa a la sección de La Granja VIP , en la pantalla principal dale click a la pestaña de " VOTAR ", te llevará en automático al área de selección con las fotos de los Granjeros.

, en la pantalla principal dale click a la pestaña de " ", te llevará en automático al área de selección con las fotos de los Granjeros. Si lo quieres hacer desde la app de "TV Azteca en Vivo", solamente entra a la sección de "¡Vota por tu Granjero Favorito!, igualmente te llevará a la sección para escoger.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

Hasta el momento, los Granjeros que han sido eliminados son "La Coreañera", María Karunna, Carlos Trejo y Kenny Avilés. Por lo tanto, dentro de la lista de integrantes se encuentran los siguientes:



Ivonne Montero

Kevin Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mono Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia "La Negra"

Pablo Montero

Tlacoyo, el nuevo perrito adoptado del reality.

El domingo es el día importante para los nominados a la eliminación, ya que se abrirán votaciones en la que los usuarios se encargarán de salvar a su Granjero favorito, ya que el que tenga menos votos será eliminado.

¿Cuándo y donde ver La Granja VIP en vivo?

Es importante que no te pierdas la programación en vivo del reality, con la finalidad de que seas el primero en votar por tu granjero favorito, ya sea que ayudes a que se salve de la eliminación o que le ayuden en ciertas dinámicas.

Para que lo puedas ver en vivo y completamente gratis, puedes hacerlo desde la página web de Azteca UNO para después entrar a la pestaña del reality y dar clic en el apartado de "En Vivo". Otra alternativa sencilla es verlo desde el canal de televisión abierta. Si cuentas con la app de "TV Azteca en Vivo", igualmente puedes hacerlo desde el dispositivo electrónico en el que lo tienes descargado.

