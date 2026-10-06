ÚLTIMA HORA: Pimpinela se convierte en la primera nominada de la quinta semana en La Granja VIP

Tras la salida de Kenny Avilés de La Granja VIP, hoy 5 de octubre del 2026, la ex Granjera dio a conocer quién dejaba su Legado, decisión que pone a riesgo a Pimpinela al ser la primera, ya que lo posiciona en la Tabla de Nominados de la quinta semana.

El domingo será el día decisivo para que el primer nominado haga lo posible para salvarse de ser eliminado del reality, donde los seguidores deben hacer su labor para votar por su salvación.

¿Quiénes fueron los nominados en la cuarta semana?

En la tercera semana de La Granja VIP el primer nominado fue Daniela "Bebeshita", decisión que fue tomada por Carlos Trejo al pasar su Legado. Pero en el transcurso de la semana y con varios cambios en la dinámica, quedaron los siguientes nombres:



Manelyk

Rafael Mercadante

Natalia Alcocer

Azalia Ojeda

Fernando Lozada

Además, dentro de la lista se encontraba Kenny Avilés, quien el domingo fue eliminada al no tener los votos suficientes, despidiéndose formalmente de los Granjeros y del gran premio. La quinta semana son nuevos días para que los Granjeros hagan lo posible por no ser eliminados durante las votaciones entre ellos y por el público.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP?

Hasta el momento han sido 4 Granjeros lo eliminados, en los que se contemplan los nombres de "La Coreañera", María Karunna, Carlos Trejo y Kenny Avilés, quienes han tenido que despedirse del reality de forma definitiva.

Los domingos son días decisivos para ellos, ya que se da a conocer quién abandona La Granja VIP, por lo que es importante que no te pierdas el programa ese día, iniciando desde las 8 pm para terminar aproximadamente a las 11 pm, pero la transmisión puede alargarse; mientras que de lunes a viernes el programa es de 8:30 pm a 10:30 pm. Para que no te pierdas de ningún momento de la quinta semana, recuerda que puedes verlo completamente gratis desde la página web o el canal de televisión abierta de Azteca UNO.