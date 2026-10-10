¡ÚLTIMA HORA! Mónica Escobedo y Rafael Mercadante fueron traicionados y Natalia Alcocer se salvó en el Viernes de Traición de la quinta semana en La Granja VIP

¡Viernes de Traición con importantes cambios! En la quinta semana de La Granja VIP, ya que Ivonne Montero tuvo el poder de salvar a Natalia Alcocer y traicionar a Mónica Escobedo, mientras que Azalia Ojeda decidió traicionar a Rafael Mercadante, pero Ivonne Montero escogió traicionar , ya que ella compró la manzana de la TENTACIÓN que le otorgaba dicho poder de posicionar a alguien más en la Tabla de Nominados.

¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Hoy, viernes de Traición fue la última oportunidad de los Granjeros para salir de la Tabla de Nominados, ya que el domingo será decisivo para cada uno de ellos, la última decisión será tomada por el público, quien tendrá la importante labor de salvar a su Granjero favorito, el que tenga menos votos será eliminado del reality en su quinta semana. Ellos son los que están en riesgo de salir de La GranjaVIP:



Pascal Nadaud

Julio Camejo

Pimpinela

Mónica Escobedo

Rafael Mercadante

Kevyn "Bicolor" Contreras

¿Se puede saber el número de votos que tienen los Granjeros?

Lamentablemente para los fanáticos, no es posible conocer el número de votos que tienen los Granjeros de la Tabla de nominados de la quinta semana, razón importante por la que todos sus fans deben hacer lo posible de ayudarlo, con la finalidad de que no tenga pocos votos. Para que no dejes pasar la oportunidad, debes hacer lo siguiente:



Entra a la página de Azteca UNO, dirígete a la pestaña de " La Granja VIP

Otra alternativa, es ingresando desde la aplicación de TV Azteca en Vivo, para que selecciones el apartado de "¡Vota por tu Granjero favorito".

Tendrás a tu disposición 10 puntos, los cuales puedes usar en un solo Granjero o dividirlos en otros sin ningún problema. Después del viernes de Traición, haz todo lo posible para que uno de tus Granjeros nominados permanezca en el reality.