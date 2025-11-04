¿Se enojó? El Patrón hace un fuerte llamado de atención a los granjeros: “Tengan respeto”

La mañana en La Granja VIP, bajo el mando del nuevo Capataz, Sergio Mayer Mori, permitió la reorganización de las tareas que le corresponden a cada granjero. En la designación se permitieron comentarios acerca de situaciones que podrían mejorar en La Granja VIP, momento que aprovechó El Patrón para alzar la voz.

Tras sus dichos, el ambiente se tornó serio luego de que los granjeros comenzaran a hablar de tareas que se repiten, actitudes que generan molestia y hábitos de limpieza que no están funcionando.

¿Qué fue lo que molestó a El Patrón en La Granja VIP?

Todo comenzó con la intención de mejorar la repartición de actividades, sobre todo en cocina y limpieza interior. Pero mientras los participantes daban su punto de vista, El Patrón intentaba participar sin éxito. Tras varios intentos por hablar, decidió ponerse al centro y dirigirse directamente al grupo.

Con tono firme, reclamó que muchos “lavan sus platos” sin realmente hacerlo bien, pues dejan residuos que afectan a quienes deben encargarse del resto de la limpieza. Y su molestia no se quedó ahí. También señaló la falta de consideración hacia quienes limpian el interior de la casa, ya que muchos entran con botas llenas de tierra, justo después de que sus compañeros acaban de trapear.

Su mensaje fue directo, si alguien lava su plato, que lo deje limpio, sin grasa ni restos, y si van a entrar a la casa después de trabajar en el Granero, lo mínimo que pueden hacer es quitarse los zapatos. Para él, esto no se trata solo de reglas, sino de respeto por el trabajo de los demás. Su “¡tengan respeto!”, resonó en el grupo, al dejar claro que el desorden acumulado no es accidental, en cambio, es el resultado de falta de atención y compromiso.

Al final, algunos granjeros como La Bea y Lis ofrecieron apoyar en lo que pudieran, pero la advertencia quedó lanzada. El Patrón, quien suele mantenerse observador, esta vez decidió marcar el límite con firmeza. La convivencia en La Granja VIP parece estar entrando en una etapa donde los detalles importan más que nunca.

