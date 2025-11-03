¡Llegó a las LÁGRIMAS! El Patrón recibe la más grande sorpresa: visita de su ESPOSA a La Granja VIP (VIDEO)

Las emociones en La Granja VIP alcanzaron uno de sus momentos más conmovedores durante la Gala de Eliminación, cuando El Patrón vivió una sorpresa que lo hizo llorar frente a todos. Justo cuando menos lo esperaba, su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero apareció en la pantalla principal para mandarle un mensaje lleno de amor, apoyo y fuerza.

¿Cómo fue la sorpresa que recibió El Patrón en La Granja VIP?

Desde que inició su participación, El Patrón ha mostrado en más de una ocasión cuánto extraña a su familia. Cada día dedica palabras frente a la cámara para su esposa e hijos, y aunque intenta mantenerse fuerte, en varios momentos ha derramado lágrimas al hablar de ellos. El pasado jueves fue el cumpleaños de Mary Carmen, y como gesto simbólico, él decidió rasurarse la barba, a sabiendas de que a ella le gusta verlo rasurado, aunque siempre ha respetado que él prefiera llevarla.

Ese día no tuvo ningún contacto con su esposa y se mostró melancólico con varios momentos de llanto durante la jornada. Por eso, la videollamada de este domingo tomó por sorpresa a todos, especialmente a él. Mary Carmen apareció en la pantalla de la sala para agradecerle el detalle, decirle cuánto lo aman, ella y sus hijos, que están orgullosos de él y que lo ven todos los días. Le pidió que siguiera fuerte y que, en los momentos de duda, recordara que ella siempre está con él, aunque sea en la distancia.

¿Por qué El Patrón llegó a las lágrimas durante la gala?

La emoción fue tan intensa que El Patrón no pudo contener las lágrimas. Agradeció la llamada y le reiteró su amor a Mary Carmen. Adal Ramones le preguntó si reconocía el lugar desde donde ella le hablaba, y tras unos segundos de emoción, se dio cuenta de que estaba justo detrás de la puerta del Entrevistadero. Debido a las reglas del encierro, no pudieron abrazarse, pero hablaron desde lados opuestos, separados por una puerta que no impidió que sus palabras llegaran directo al corazón.

El momento conmovió a todos, tanto a los granjeros como los jueces del estudio, de hecho Ferka, Linet Puente, Flor Rubio, Kristal Silva y el propio Adal, se mostraron visiblemente emocionados. Al terminar la llamada, El Patrón aseguró que ahora tiene las pilas tan recargadas que es como si tuviera la locura de Alfredo Adame, la energía de Manola y la maestría culinaria de Jawy… todo al mismo tiempo.

No te pierdas momentos como estos y más en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir el reality las 24 horas del día a través de Disney+.