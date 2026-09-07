¿Quién es el Mono Osuna, participante de La Granja VIP segunda temporada? De futbolista del América y protagonista de Exatlón a granjero

¡Una leyenda de Exatlón a La Granja VIP segunda temporada! Luego de que Adal Ramones y el resto de los conductores confirmaran las últimas revelaciones HOY domingo 6 de septiembre de 2026, se dio a conocer que Mario "Mono" Osuna, es uno de los úlitimos granjeros participantes que estarán en reality show de TV Azteca.

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Osuna es un exfutbolista nacido en Culiacán, Sinaloa, que tuvo una carrera en el futbol mexicano en la actual Liga de Expansión y en la Liga BBVA MX. Posteriormente se convirtió en participante de Exatlón México 2026, en el que logró convertirse en uno de los participantes más queridos del reality show de Azteca UNO. Y ahora, se convierte en parte del reparto de los granjeros de La Granja VIP segunda temporada.

¿En qué equipos jugó el Mono Osuna en el futbol mexicano?

El Mono Osuna jugó en seis equipos del futbol mexicano, entre las divisiones de Liga de Expansión y Liga BBVA MX. Empezó su trayectoria en 2009 con Dorados en la división de plata mexicana y su última experiencia fue en 2024 con los Bravos de Juárez, con quien vivió sus últimos minutos en la división de honor de México.

Todos sus equipos fueron los siguientes:



Dorados de Sinaloa (2009 a 2013 y 2022)

Gallos de Querétaro (2012 a 2017 y 2022)

Morelia (2016 a 2020)

Mazatlán (2020 a 2021)

América (2021 a 2022)

Bravos de Juárez (2023 a 2024)

¿Cuántas temporadas de Exatlón ganó Mario Osuna?

Mono Osuna ganó una temporada de Exatlón México. Fue en la edición del 2024 cuando se consagró ganador de la temporada, cuando era parte del equipo rojo. En aquella ocasión se coronó campeón al lado de Evelyn Guijarro, quien se coronó por primera vez como ganador del reailty show. Aquella ocasión, el Mono Osuna también ganó por primera vez el reality show.